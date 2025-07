Um golo nos descontos valeu nesta quinta-feira à anfitriã Suíça o empate com a Finlândia (1-1) e um inédito acesso aos quartos de final do Europeu feminino de futebol, acompanhando a invencível Noruega, que derrotou a Islândia (4-3).

Em Genebra, as helvéticas entraram em campo a um ponto da próxima fase e foram mais proativas, mas só conseguiram marcar aos 90+2 minutos, pela suplente Riola Xhemaili, reagindo à grande penalidade convertida por Natalia Kuikka para as finlandesas, aos 79.

Suíça e Finlândia encerraram o Grupo A com quatro pontos, mas as anfitriãs ficaram no segundo lugar, por terem anotado mais um golo do que as nórdicas, e vão estrear-se à terceira participação na ronda seguinte da principal competição continental de seleções.

A Noruega conseguiu três vitórias em outros tantos encontros de forma inédita na fase de grupos, introduzida em Campeonatos da Europa em 1997.

Em Thun, Signe Gaupset (15 e 26 minutos) e Frida Maanum (49 e 76 minutos) 'bisaram' pelas norueguesas, que tinham garantido antecipadamente uma vaga na próxima fase, enquanto Sveindís Jónsdóttir (06), Hlín Eiríksdóttir (84) e Glódís Viggósdóttir (90+5), de penálti, reduziram pelas islandesas, quartas e últimas classificadas, sem qualquer ponto.

Totalista nos dois primeiros encontros, a defesa esquerda Marit Lund, do pentacampeão português Benfica, foi lançada ao intervalo pela Noruega, mas viria a ser expulsa com duplo cartão amarelo ao quarto minuto de compensação, quando cometeu a falta que esteve na origem do terceiro tento da Islândia, e vai cumprir suspensão na fase seguinte.

Nos 'quartos', a Noruega, que vinha de duas eliminações consecutivas na primeira fase e é o segundo país mais titulado em Europeus, atrás dos oito cetros da recordista Alemanha, defrontará o segundo classificado do Grupo B, que será decidido na sexta-feira entre Itália, adversária da já qualificada campeã mundial Espanha, e Portugal, oponente da arredada Bélgica.

As norueguesas vão atuar em Genebra, em 16 de julho, no primeiro encontro da ronda a eliminar, dois dias antes de o vencedor da 'poule' B medir forças com a Suíça em Berna.

A 14.ª edição do Europeu feminino começou em 02 de julho e decorre até dia 27, com a final marcada para o Estádio St. Jakob Park, em Basileia, sendo que Portugal está a cumprir a terceira participação, após ter sido afastado na primeira fase em 2017 e 2022.