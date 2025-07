A Suíça venceu este domingo a Islândia, por 2-0, na segunda jornada da fase de grupos do Euro 2025 de futebol feminino.

Depois de uma primeira parte sem golos, a seleção helvética formou o resultado no segundo tempo.

Geraldine Reuteler abriu o marcador aos 76 minutos e Alayah Pilgrim selou o marcador aos 90m.

Com este resultado, a Suíça está em segundo lugar do Grupo A com três pontos. A Islândia segue em último, com zero pontos.

A beneficiar desta vitória ficou a Noruega (triunfou frente à Finlândia, por 2-1), que com seis pontos já não vê fugir o apuramento. O outro passaporte vai ser disputado pela Suíça e Finlândia, na última jornada, numa altura em que somam ambas três pontos.