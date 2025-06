A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou esta quarta-feira a lista definitiva de 23 jogadoras para o Campeonato da Europa de futebol feminino, que se disputa na Suíça entre 2 e 27 de julho.

As principais novidades são as exclusões da defesa Bárbara Lopes, da médio Samara Lino e da avançada Stephanie Ribeiro.

O selecionador Francisco Neto decidiu que Bárbara Lopes e Samara Lino – ambas do Torreense e que fizeram a estreia pela seleção principal no empate (0-0) com a Nigéria – seguirão na comitiva para apoiar o grupo, apesar de ficarem de fora da lista final.

Já Carolina Mendes, veterana que se preparava para o seu terceiro Europeu, tinha sido dispensada anteriormente devido a uma lesão sofrida durante os treinos na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A boa notícia vem com a inclusão de Kika Nazareth, jogadora do Barcelona, que recuperou a tempo de uma grave lesão no tornozelo esquerdo sofrida a 12 de março, num jogo contra o Real Madrid. A sua presença era uma incógnita, mas o trabalho de recuperação valeu a pena.

As «Navegadoras» estão inseridas no grupo B juntamente com a Itália, a Bélgica e a Espanha, com quem jogaram na estreia no dia 3 de julho. Nas duas participações anteriores em Europeus (2017 e 2022), a Seleção feminina ficou pela fase de grupo, terminando sempre em quarto lugar.

Confira aqui a convocatória final para o Euro 2025:

Guarda-redes: Inês Pereira, Patrícia Morais e Sierra Cota-Yarde.

Defesas: Ana Seiça, Diana Gomes, Catarina Amado, Carole Costa, Carolina Correia, Lúcia Alves, Ana Borges, Joana Marchão.

Médios: Andreia Jacinto, Tatiana Pinto, Andreia Faria, Andreia Norton, Fátima Pinto, Beatriz Fonseca, Francisca Nazareth e Dolores Silva.

Avançadas: Jéssica Silva, Telma Encarnação, Diana Silva e Ana Capeta.