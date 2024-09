Portugal vai candidatar-se à organização do Campeonato da Europa feminino de 2029, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«A decisão foi tomada em reunião da direção da Federação Portuguesa de Futebol realizada esta quarta-feira», lê-se, na nota da FPF.

«Acreditamos que uma candidatura à organização do Campeonato da Europa em 2029 será mais um passo para consolidar o futebol feminino em Portugal. Nos últimos anos, temos assistido a um desenvolvimento significativo do futebol feminino no nosso país, fruto de um trabalho conjunto da FPF, das associações, clubes e dos nossos parceiros. Este compromisso é uma prioridade da FPF e a estamos determinados a reforçar esta posição com um projeto desta grandeza», disse o presidente do organismo, Fernando Gomes, citado na nota.

O Euro 2025, refira-se, vai ser jogado na Suíça. Em 2025 a final da Liga dos Campeões feminina vai ser jogada em Portugal, mais concretamente no Estádio de Alvalade, em Lisboa.