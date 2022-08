Coroada campeã europeia no passado domingo, após o triunfo da Inglaterra sobre a Alemanha (2-1), em Wembley, a atacante inglesa Ellen White teve um percurso atribulado e de superação para chegar a profissional, embora se tenha habituado a aparecer nas capas de jornais desde bem cedo.

Com apenas nove anos, surgiu na primeira página do The Bucks Herald por ter sido proibida de jogar futebol. A história remonta a 1998, quando não a deixaram participar num torneio local exclusivamente para rapazes, em Buckinghamshire. Na altura, já se tinha juntado à academia do Arsenal e destacara-se pelos cerca de 100 golos que marcara na época anterior . A 23 de setembro desse ano, o jornal fez capa e publicou um artigo sobre a jovem, vestida com o equipamento do Arsenal e visivelmente triste.

«Jogadora de futebol banida de liga de meninos. Ellen tem apenas nove anos e não consegue entender porque não pode jogar futebol», podia ler-se.

Apesar desse triste episódio, não desistiu de ter uma carreira futebolística. Sete anos depois, White viria a deixar os gunners para rumar ao rival Chelsea, mas em 2008 voltou ao Arsenal. Desde então, passou pelo Birmingham e representa o Manchester City desde 2019.

A futebolista, agora com 33 anos, já passou pelo jornal, mas vai ficar nos livros: além de campeã europeia, é a máxima goleadora da seleção inglesa, com 52 golos.