A Alemanha está nas meias-finais do Campeonato da Europa de futebol feminino. A formação germânica bateu a congénere francesa nas grande penalidades por 6-5 depois de um empate a um golo registado no final dos 120 minutos.

No entanto, o jogo não começou da melhor forma para a Alemanha. Logo aos 13 minutos, Hendrich foi apanhada pelo VAR a puxar o cabelo de Mbock e não só foi assinalada uma grande penalidade como a jogadora alemã foi expulsa com cartão vermelho direto.

Geyoro assumiu o castigo máximo e converteu para o primeiro golo da França e vantagem no marcador.

Mesmo com menos uma unidade, a Alemanha reagiu e chegou ao empate na sequência de um canto. Buhl cruzou e com um leve toque na bola ao primeiro poste Nusken fez o empate no encontro.

Na segunda parte, Geyoro ainda voltou a colocar a bola na baliza alemã mas o golo foi anulado por fora de jogo. Já Nusken também teve uma oportunidade de ouro para fazer a reviravolta, no entanto falhou uma grande penalidade.

O jogo foi para prolongamento e no tempo extra, o destaque vai para a enorme defesa de Berger depois de um desvio traiçoeiro da colega de equipa, Minge.

A guardiã alemã que representa o Gotham FC dos Estado Unidos foi mesmo a heroína do encontro. Nas grandes penalidades Berger parou o sétimo remate francês de Sombath e colocou a Alemanha nas meias-finais do Euro feminino.

A formação germânica, doze vezes campeã europeia, vai defrontar a campeã do Mundo, Espanha que eliminou a Suíça noutro jogo dos quartos de final.