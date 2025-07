Um golo de Cristiana Girelli, aos 90 minutos, apurou esta quarta-feira a Itália para as meias-finais do Europeu feminino de futebol, a decorrer na Suíça, deixando pelo caminho a Noruega (2-1), no arranque dos quartos de final.

A veterana, que já havia marcado a Portugal na fase de grupos, foi a grande figura do encontro, com dois golos, primeiro aos 50 minutos, para abrir o marcador, e depois, em cima dos 90, com uma cabeçada certeira que apurou a sua equipa.

A avançada da Juventus foi servida das duas vezes por Sofia Cantore, outro dos destaques da partida, em que a norueguesa Ada Hegerberg marcou aos 66 minutos, depois de falhar um penálti aos 60m.

As italianas empataram com Portugal (1-1) e bateram a Bélgica (1-0) para avançar para os quartos, além de uma derrota perante a grande favorita Espanha (3-1), e chegam agora às meias, a que não acediam desde 1997.

Na luta por um lugar na final, Itália fica à espera de adversário, que sairá do jogo de quinta-feira entre a Suécia e a campeã em título Inglaterra.