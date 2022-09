O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou nesta sexta-feira um processo disciplinar contra Samuel Costa, atual diretor desportivo do Famalicão, após denúncias de também ter assediado sexualmente atletas.

De acordo com fonte federativa, será ainda instaurado um processo de averiguações no âmbito de várias denúncias de assédio recebidas, mas nas quais não estão identificados os suspeitos.

Este é o segundo caso denunciado no espaço de pouco mais de 24 horas, depois de na quinta-feira uma notícia do jornal Público ter divulgado que várias jogadoras do Rio Ave teriam denunciado o antigo treinador do clube, Miguel Afonso, que também trabalhava agora no Famalicão.

[artigo atualizado]