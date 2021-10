O Benfica venceu na manhã deste sábado o Marítimo, por 3-2, no Funchal, em jogo da quarta jornada da série Sul da liga feminina de futebol.

Beatriz Cameirão (19m), Kika Nazareth (67m) e Maria Negrão (77m) marcaram os golos do triunfo da equipa encarnada. Telma Encarnação marcou os golos do Marítimo (9m e 48m), que deixou escapar duas vantagens.

Na classificação da série Sul, o Benfica passa a líder à condição com nove pontos, mas mais um jogo que Sporting e Torreense, que têm sete pontos cada. No domingo há um Sporting-Estoril (11h00), um Atl. Ouriense-Atlético CP (11h00) e um Amora-Torreense (16h00).

Na série Norte, houve empate a uma bola no Famalicão-Valadares Gaia. Rita Dias (36m) adiantou as visitantes, mas Sisi empatou no último lance (90+6m). As famalicenses chegam aos sete pontos no terceiro lugar, o Valadares aos cinco, no quarto posto. No domingo, às 15 horas, jogam-se Sp. Braga-Condeixa, Gil Vicente-Varzim e Vilaverdense-Clube de Albergaria.