O Benfica recebeu e venceu o Torreense por 2-1, em jogo da sexta jornada da série sul da liga feminina.

A equipa de Torres Vedras esteve em vantagem com um golo de Paloma Lemos, mas o Benfica virou o resultado com golos apontados por Pauleta e Kika Nazareth.

Também na manhã deste sábado, no outro jogo do dia, mas na série norte, o Famalicão bateu o Vilaverdense por 3-0, com golos de Regina Pereira, Carolina Rocha e Érica Bispo. O resultado permite às famalicenses garantirem matematicamente o acesso à fase de apuramento de campeão, algo que Vilaverdense, Sp. Braga e Benfica já tinham garantido essa proeza. Os quatro primeiros de cada uma das duas séries garantem acesso à luta pelo título.

O resumo do Benfica-Torreense:

SÉRIE NORTE

Resultados – 6.ª Jornada: Famalicão-Vilaverdense, 3-0; Condeixa-Valadares Gaia (domingo, 11h00); Sp. Braga-Varzim (domingo, 15h00); Clube de Albergaria-Gil Vicente (domingo, 15h00).

Classificação:

1.º: Sp. Braga, 15 pontos (menos um jogo)

2.º: Famalicão, 13

3.º: Vilaverdense, 13

4.º: Clube de Albergaria, 7 (menos um jogo)

5.º: Valadares Gaia, 5 (menos um jogo)

6.º: Varzim, 4 (menos um jogo)

7.º: Condeixa, 1 (menos um jogo)

8.º: Gil Vicente, 1 (menos um jogo)

SÉRIE SUL

Resultados – 6.ª Jornada: Benfica-Torreense, 2-1; Marítimo-Estoril (domingo, 11h00); Atlético-Sporting (domingo, 11h00); Amora-Atl. Ouriense (15h00).

Classificação:

1.º: Benfica, 15 pontos

2.º: Sporting, 11 (menos um jogo)

3.º: Torreense, 9

4.º: Amora, 8 (menos um jogo)

5.º: Marítimo, 5 (menos um jogo)

6.º: Atl. Ouriense, 5 (menos um jogo)

7.º: Estoril, 2 (menos um jogo)

8.º: Atlético, 1 (menos um jogo)