A equipa feminina do Benfica qualificou-se esta quarta-feira para a final da Taça de Portugal, da época 2019/20, ao bater o Famalicão por 2-1, com um golo no último minuto do jogo.

As campeãs nacionais entraram no jogo praticamente a vencer, com um golo aos três minutos, numa grande penalidade convertida por Nycole, mas o Famalicão chegou ao empate antes do intervalo, com um golo de Vitória Almeida, também desde a marca dos onze metros.

O empate arrastou-se até ao minuto noventa, momento em que Cloé Lacasse, já em tempo de compensação, com um toque subtil, marcou o golo da vitória.

A equipa do Benfica vai, agora, aguardar pelo resultado entre Estoril e Sp. Braga, marcado para 18 de novembro, para saber quem vai defrontar na final da competição.

Veja aqui o golo decisivo de Cloé Lacasse: