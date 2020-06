A futebolista portuguesa Fátima Pinto, do Sporting, foi operada na terça-feira a um tumor benigno e perdeu a audição total do ouvido direito.

A internacional pela seleção, de 24 anos, que joga a médio, revelou que lhe foi diagnosticado um colesteatoma no ouvido em setembro de 2019, mas que não parou de competir face à importância dos jogos que se seguiam.

O problema benigno auditivo acabou por afetar o nervo facial, mas Fátima Pinto livrou-se de qualquer paralisia facial, que é um dos problemas que pode surgir com o colesteatoma.

«Em setembro, descobri que tinha um colesteatoma no ouvido, na altura não dei muita importância, nem quis parar, porque seguiram-se jogos importantes. O tumor apanhou-me o nervo facial, mas tive a sorte de não sofrer qualquer paralisia e ter um excelente médico a acompanhar-me. Hoje [terça-feira] fui operada e perdi a audição total do ouvido direito, mas correu tudo bem. Desejosa que comece a nova época», escreveu Fátima, que representa o Sporting desde 2016/2017 e já passou, também, pelo Atlético Ouriense, pelos madeirenses do GD APEL e pelos espanhóis do Santa Teresa.