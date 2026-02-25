O FC Porto aplicou um autêntico amasso (20-0) frente ao CF Oliveira, no encontro dos «quartos» da Taça da Associação de Futebol do Porto em futebol feminino.

Esta vitória foi construída com duas jogadoras em claro destaque, sendo que Beatriz Amorim faturou em sete ocasiões e Verónica Khudyakova chegou à mão cheia de golos. Leonor Silva e Joana Senra «bisaram» no encontro, Renata Correia, Leonor Almeida, Maria Clara Sousa e Matilde Ferreira assinaram os restantes golos do conjunto da casa.

RELACIONADOS
VÍDEO: Juventus ainda sonhou, mas Galatasaray segue para os «oitavos»
Champions: Real Madrid-Benfica, 2-1 (crónica)
VÍDEO: PSG controla Mónaco e avança para os «oitavos» da Champions
VÍDEO: Al Nassr volta à liderança com golo e assistência de «CR965»