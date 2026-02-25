Futebol Feminino
Há 57 min
FC Porto arrasa na Taça AF Porto feminina com vitória por 20-0 (!)
Beatriz Amorim marca sete golos e destaca-se na vitória sobre o CF Oliveira
DIM
Beatriz Amorim marca sete golos e destaca-se na vitória sobre o CF Oliveira
DIM
O FC Porto aplicou um autêntico amasso (20-0) frente ao CF Oliveira, no encontro dos «quartos» da Taça da Associação de Futebol do Porto em futebol feminino.
Esta vitória foi construída com duas jogadoras em claro destaque, sendo que Beatriz Amorim faturou em sete ocasiões e Verónica Khudyakova chegou à mão cheia de golos. Leonor Silva e Joana Senra «bisaram» no encontro, Renata Correia, Leonor Almeida, Maria Clara Sousa e Matilde Ferreira assinaram os restantes golos do conjunto da casa.
Apuramento para as meias-finais da Taça AF Porto💙— FC Porto (@FCPorto) February 25, 2026
⚽Beatriz Amorim (7 golos), Verónica Khudyakova (5), Leonor Silva (2), Joana Senra (2), Renata Correia, Leonor Almeida, Matilde Ferreira e Maria Clara Sousa#FCPortoW pic.twitter.com/s2JhX6Whol
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS