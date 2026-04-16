Ema Gonçalves, capitã da equipa feminina do FC Porto, fraturou o perónio da perna direita e foi submetida com sucesso a uma intervenção cirúrgica, anunciou o clube do Dragão esta quinta-feira.

«A operação decorreu sem intercorrências, conforme planeado, e a capitã irá agora iniciar o processo de recuperação aos cuidados do Departamento de saúde do FC Porto», lê-se numa publicação do clube.

A lateral de 24 anos recebeu, entretanto, a visita das companheiras de equipa.