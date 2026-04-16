Futebol feminino
Há 42 min
FC Porto: Ema Gonçalves fraturou perónio e foi operada com sucesso
Lateral de 24 anos vai agora começar o período de recuperação
Lateral de 24 anos vai agora começar o período de recuperação
Ema Gonçalves, capitã da equipa feminina do FC Porto, fraturou o perónio da perna direita e foi submetida com sucesso a uma intervenção cirúrgica, anunciou o clube do Dragão esta quinta-feira.
«A operação decorreu sem intercorrências, conforme planeado, e a capitã irá agora iniciar o processo de recuperação aos cuidados do Departamento de saúde do FC Porto», lê-se numa publicação do clube.
A lateral de 24 anos recebeu, entretanto, a visita das companheiras de equipa.
Muita força, Ema 💪 Estamos contigo em cada passo da recuperação, vais voltar ainda mais forte! 🙌— FC Porto (@FCPorto) April 16, 2026
ℹ️ A nossa Capitã foi operada com sucesso, após fraturar o perónio.#FCPortoW pic.twitter.com/8DMJQ8unBO
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS