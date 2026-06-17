O FC Porto anunciou a renovação de contrato da jovem guardiã Raquel Cunha.

A futebolista de apenas 15 anos estreou-se pelos azuis e brancos a um de novembro de 2025, na goleada por 25-0, diante do Oliveira do Douro, na segunda eliminatória da Taça de Portugal.

A guarda-redes realizou também onze jogos pela equipa B na quarta divisão e mais oito partidas na segunda divisão de juniores. A guarda-redes contribuiu para uma campanha em que se sagrou campeã nacional pelas três equipas que representou.

Soma ainda onze internacionalizações jovens pela equipa das quinas.

Com formação no 1.º Maio Figueiró, em Paços de Ferreira, e com passagens pelo Valadares Gaia, destacou-se nos escalões de formação do emblema da invicta e foi chamada pelo técnico dos dragões Daniel Chaves para trabalhar com a equipa principal, no início de 2025/26. Chegou a participar no jogo de apresentação realizado no Estádio do Dragão.

De recordar que o FC Porto sagrou-se campeão da II Liga e vai marcar presença pela primeira vez na Liga BPI.