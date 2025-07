O FC Porto anunciou este domingo a contratação da médio Angeline da Costa para reforçar a equipa feminina dos dragões.

«Uma proposta do FC Porto não dá para recusar. Procurei um clube com uma boa estrutura profissional durante muitos anos e trabalhei muito para receber este convite. Era a oportunidade perfeita para jogar num clube profissional, de muita qualidade e com excelentes condições. Acredito que vamos chegar à Primeira Divisão muito rapidamente», disse a jogadora de 25 anos aos meios do clube "azul e branco".

Angeline da Costa chega proveniente do Valadares Gaia da primeira divisão. Na última temporada realizou 28 jogos e apontou uma assistência.

Em Portugal, a jogadora internacional pelas camadas jovens nacionais conta ainda com uma passagem pelo Torreense, onde esteve durante três temporadas.

A equipa feminina do FC Porto conquistou a III divisão na época 2024/25 e vai jogar a II divisão na próxima temporada.