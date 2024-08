O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, mais sete jogadoras que vão integrar a equipa feminina, criada esta temporada.

Bárbara Marques (ex-V. Guimarães), Bruna Rosa (ex-Rio Ave) e Inês Oliveira (ex-Rio Ave) assinaram contratos profissionais com os dragões, enquanto Lara Gabriel (ex-Rio Ave), Rita Martins (ex-Boavista), Ana Beatriz Martins (ex-Rio Tinto) e Mariana Queirós (ex-Rio Tinto) ficam com vínculos de formação.

«"Babi" tem 23 anos e é guarda-redes, "Bruninha" (21) atua na lateral esquerda da defesa e Inês (20) joga como médio ofensivo. Com apenas 16 anos, Lara é capaz de jogar no centro ou no corredor do ataque, Rita (direita) e Ana Beatriz (esquerda) têm a mesma idade e preferem as laterais do setor mais recuado, enquanto Mariana (15) pode atuar no eixo da defesa ou do meio-campo», esclarece o emblema portista na nota de apresentação das novas jogadoras.

Recorde-se que o plantel que será orientado por Daniel Chaves já contava com Cláudia Lima, Sofia Bernardo, Marta Rodrigues, Ema Gonçalves, Joana Neves, Inês Valente, Matilde Vaz e Verónica Khudyakova.