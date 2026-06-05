Aí está o primeiro reforço do FC Porto para a equipa de futebol feminino de 2026/27. Morgan Stone deixa o Valadares Gaia e muda-se para o plantel azul e branco.

Através das redes sociais e em comunicado, o FC Porto confirma a contratação da média norte-americana, que aos 24 anos se prepara para mais um desafio no futebol português.

Morgan Stone reforça #FCPortoW ⚽

➡ Média ℹ 24 anos 🇺🇸 pic.twitter.com/9JmrxJqvt6 — FC Porto (@FCPorto) June 5, 2026

Contratada pelo Damaiense há duas épocas, Morgan Stone mudou-se para Vila Nova de Gaia no verão passado e é assim a primeira cara nova no plantel de Daniel Chaves, que confirmou recentemente a subida à I Divisão.

«Estou muito entusiasmada por estar neste estádio (Dragão), por usar este símbolo ao peito e por representar um clube histórico. Precisei de um período de adaptação, porque o estilo de jogo é muito diferente. Agora que aqui estou, posso dizer que gosto mais do futebol europeu», afirma.

Morgan Stone vai utilizar o número oito nas costas.

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