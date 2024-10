A Federação Portuguesa de Futebol lançou um Fundo de Apoio a Agentes Desportivos do Sexo Feminino que vai entrar em vigor já a partir da temporada 2024/25, com o objetivo de fomentar a inclusão e a presença de mulheres no futebol.

O fundo é destinado a treinadoras – sejam principais, adjuntas ou estagiárias – e a profissionais que exercem funções na área da saúde, como médicas, fisioterapeutas ou massagistas. O apoio financeiro disponível vai ser de 1.500 euros por treinadora e 400 euros por cada profissional de saúde.

Os clubes candidatos a receber este apoio deverão comprometer-se a ter, na próxima época, pelo menos uma treinadora e/ou uma profissional de saúde presente em, no mínimo, 80 por cento das fichas técnicas dos jogos.

Uma ação que a FPF enquadra nos esforços para «aumentar a representação feminina nas diversas funções do futebol, contribuindo para a construção de um ambiente mais inclusivo e igualitário».