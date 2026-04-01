Champions feminina: Bayern e Arsenal avançam para as meias-finais
Alemãs derrotaram o Manchester United, «gunners» levaram a melhor no dérbi londrino
Bayern Munique e Arsenal são os dois primeiros apurados para as meias-finais da Liga dos Campeões feminina.
As alemãs venceram o Manchester United por 2-1, em Munique, depois do triunfo por 3-2 na primeira mão. O Bayern virou o resultado frente ao United nos últimos minutos. Melvine Malard adiantou as inglesas aos 11 minutos, mas os golos de Glódís Viggósdóttir (81m) e Linda Dallmann (84m) garantiram o triunfo.
Já no dérbi londrino, o Arsenal, que trazia uma vantagem de 3-1, perdeu apenas por 1-0 com o Chelsea, graças ao golo solitário apontado por Sjoeke Nusken aos 90+4.
O quadro final das meias-finais ficará completo após o Barcelona-Real Madrid (6-2 na primeira mão) e o Lyon-Wolfsburgo (0-1), que se disputam na quinta-feira. Do Barcelona-Real Madrid, vai sair o adversário do Bayern, enquanto o vencedor do Lyon-Wolfsburgo terá pela frente o Arsenal.