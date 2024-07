O Sporting anunciou a contratação de Georgia Eaton-Collins, futebolista de 24 anos que vai reforçar a equipa feminina.

Internacional jovem por Inglaterra e formada no Arsenal, Georgia Eaton-Collins, atuava nas dinamarquesas do HB Koge e assinou um contrato válido até 2027.

«Cresci nas camadas jovens [do Arsenal FC], que é um excelente contexto e tem uma equipa feminina com muita História. Já joguei em vários países diferentes, com estilos de jogo e de jogadoras diferentes também, por isso sinto que esta nova experiência pode ser um grande passo para mim. Estou muito contente por estar aqui e espero ajudar a trazer mais títulos», disse a jogadora, citada no site do Sporting.