Dia um numa nova era no FC Porto. Depois de cumpridos os habituais exames médicos e testes físicos, a equipa de futebol feminino dos portistas realizou, esta terça-feira, o primeiro treino.

Daniel Chaves teve 28 jogadoras à disposição no Estádio de Pedroso, entre as quais sete sub-19 chamadas para a pré-época.

«Esta é uma casa que não me estranha, pois já passei por aqui há alguns anos. O sentimento é de orgulho por ser o primeiro treinador desta equipa e por estar onde estou. As expectativas são altas e a responsabilidade é grande. A primeira abordagem foi no sentido de elas se conheceram umas às outras, pois vêm de clubes diferentes. Ainda assim, algumas delas já se conheciam, pois, o mundo do futebol feminino ainda é pequeno. Queremos agregar toda a gente da mesma maneira e forma um grupo forte. A expectativa de quem está nesta casa é ganhar todos os jogos e essa é a expectativa que tenho sobre mim, assumo isso. O grande objetivo é subir de divisão e, de preferência, com o título de campeão da Terceira Divisão. Apelo aos adeptos que compareçam e que acolham a equipa da melhor maneira. Este projeto precisa de toda a força possível e necessitamos do apoio de todos», disse o treinador da equipa feminina do FC Porto, aos meios de comunicação do clube.

Já o diretor desportivo Andoni Zubizarreta, que acompanhou de perto a sessão, destacou a data memorável.

«Apesar de hoje ser um dia normal de agosto, dia de treino, é um dia histórico para um clube tão grande como o FC Porto. Termos uma equipa sénior de futebol feminino era um objetivo e agora temos de trabalhar para fazê-la crescer, para ficarmos orgulhosos das nossas atletas, da nossa equipa e da sua capacidade competitiva. Tenho a certeza de que o vão fazer bem», afirmou.

As jogadoras presentes no primeiro treino da equipa feminina do FC Porto

Guarda-redes: Bárbara Marques, Sofia Bernardo, Lara Duarte (sub-19), Margarida Ferreira (sub-19) e Sofia Noronha (sub-19);

Defesas: Ema Gonçalves, Rita Martins, Karoline Lima, Marta Rodrigues, Mariana Queirós, Joana Ferreira, Bruna Rosa, Ana Martins e Beatriz Silva (sub-19);

Médias: Inês Valente, Matilde Vaz, Inês Oliveira, Catarina Pereira, Carolina Almeida, Cláudia Lima e Renata Correia (sub-19);

Avançadas: Carolina Brito, Joana Neves, Verónica Khudyakova, Adriana Semedo, Lara Gabriel, Fabiana Branco (sub-19) e Isabel Pereira (sub-19).

Staff: Catarina Mendes (treinadora-adjunta), David Pinto (treinador-adjunto), Rui Marques (treinador de guarda-redes) e Filipa Marques (departamento de performance) completam a equipa técnica chefiada por Daniel Chaves.