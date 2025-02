A final da Taça da Liga feminina 2024/25 vai ser jogada no Estádio Municipal de Leiria, tal como aconteceu com a edição masculina.

O jogo, que coloca frente a frente Benfica e Sporting, realiza-se a 9 de março a partir das 17h30.

Esta é a sexta edição da Taça da Liga feminina. As águias venceram a prova em quatro ocasiões, enquanto as leoas, finalistas vencidas em 2023/24 e em 2020/21 (ambas com o Benfica) ainda estão procuram o primeiro troféu.