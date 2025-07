Declarações de Francisco Neto, selecionador feminino, após o Portugal-Itália (1-1), da segunda jornada do Grupo B do Euro 2025:

«Fomos corajosos, sólidos com bola, conseguimos fechar no timing certo e soubemos sofrer. Melhorámos nos timings de pressão e depois apareceu a nossa melhor versão. Muito orgulhoso pelo caráter.

Só uma equipa com muito caráter e muita ambição conseguia fazer o que elas fizeram. Sofreram um golo perto do final, empataram, o VAR não validou e queríamos ainda mais. Podíamos até ter sofrido sem necessidade. Foi um empate à Diogo Jota, a acreditar até ao fim, a lutar e é isto o que nós somos.

Disse-lhes que se divertissem em campo e que é um privilégio estar num Campeonato da Europa com as colegas e com as amigas. É um grupo em que se sentem umas às outras. Não podíamos ter medo que os fantasmas à nossa volta entrassem na cabeça. Só tínhamos de fazer o nosso jogo, ter esta coragem e ambição.»