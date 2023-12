A equipa de futebol feminino do Benfica escalou mais duas posições no ranking de clubes da UEFA, estando agora no 13.º posto e muito perto do 12.º (St. Polten, da Áustria) e do 11.º classificados (Atlético Madrid).

Esta é a melhor posição do Benfica e também de uma equipa portuguesa, numa escalada consistente iniciada em 2020/21. Nessa época, a primeira em que marcaram presença na Liga dos Campeões - ainda com um formato diferente - as encarnadas estavam no 94.º lugar.

A equipa feminina do Benfica lidera o campeonato português e está no 2.º lugar do Grupo A da Liga dos Campeões com 6 pontos em três jogos. Na quarta-feira bateram as alemãs do Eintracht Frankfurt por 1-0 no Estádio da Luz.

O ranking de clubes da UEFA continua a ser liderado pelo Barcelona, seguido de Lyon (2.º) e Wolfsburgo, que fecha o pódio.