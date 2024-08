Joana Martins, centrocampista do Sporting, fraturou a clavícula a 8 de agosto no jogo com o Sevilha a contar para o Troféu do Algarve e oito dias depois ainda aguarda pela cirurgia que lhe permitirá iniciar o período de recuperação e debelar o problema.

Isso mesmo foi confirmado por Mariana Cabral, treinadora das leoas, na véspera do primeiro jogo oficial da época, a meia-final da Supertaça frente ao Racing Power. «Fraturou a clavícula e ainda não foi operada. Só vai ser operada na próxima semana. Está há duas semanas com dores, à espera de ser operada. Isso é preocupante», disse.

Segundo foi possível saber, o tempo de espera está relacionado com a decisão tomada relativamente ao tratamento da atleta e a disponibilidade do melhor cirurgião identificado pelo departamento médico do Sporting.

No entanto, Raquel Sampaio, empresária da jogadora de 23 anos, lamentou publicamente a situação, considerando que o facto de Joana Martins estar há mais de uma semana a aguardar pela operação prova o quão atrás do futebol masculino ainda se encontra o feminino. «É tão triste ler que isto se passa no futebol profissional. Foi com a Joana, mas podia ser com qualquer outra. E é (ainda) no básico dos básicos que estamos a léguas da igualdade. Um dos principais condicionamentos do crescimento da modalidade», apontou na rede social X.

O tempo de recuperação previsto em lesões do género varia entre dois e três meses.

Joana Martins é internacional AA por Portugal e em 2023/24 foi a segunda jogadora mais utilizada do Sporting, apenas atrás da veterana Ana Borges.