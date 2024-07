A seleção portuguesa de futebol feminino venceu a congénere maltesa, no último jogo do Grupo B3 da Liga das Nações feminina, que dá acesso também ao Euro 2025. As navegadoras bateram Malta por 3-1, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, na tarde desta terça-feira.

Portugal entrava para este jogo já com a qualificação para os play-offs de acesso ao Europeu no bolso. O adversário também não tinha nada a perder, por outros motivos – era o último classificado do Grupo B3 da Liga das Nações. Portugal tinha 13 pontos e Malta apenas um.

Por isso, Francisco Neto promoveu dez várias mexidas no onze inicial, fazendo descansar elementos mais utilizados do plantel. Havia uma estreia absoluta – Stephanie Ribeiro, avançada dos mexicanos do Pumas com nacionalidade portuguesa, mas nascida nos Estados Unidos da América. Chegava com créditos de goleadora e confirmou-os - seria ela a grande figura do lado luso.

As jovens Alícia Correia e Joana Martins, ambas do Sporting, e Ana Rute, do Sp. Braga, mereceram a titularidade. As duas equipas apostaram num 3-5-2, com as alas a projetaram-se bastante no ataque. Portugal tinha, notoriamente, uma cultura tática superior às oponentes maltesas.

Logo aos sete minutos, Catarina Amado galgou pela direita e ofereceu o primeiro golo português na partida. Cruzamento tenso na direção de Ana Capeta que, de primeira, desviou bem para dentro da baliza. Letal a avançada do Sporting na chance inicial.

Quando o jogo parecia encaminhar-se para a goleada, surgiu um golo maltês. Aos 16’, a avançada Maria Farrugia fez o empate com um remate forte, na ressaca de um canto. A bola desviou numa defesa portuguesa e traiu Patrícia Morais.

No entanto, surgiu a grande figura do jogo. A estreante Stephanie encontrou espaço dentro da grande área após uma boa combinação com Ana Capeta. Na cara da guardiã maltesa, a jogadora do Pumas, de 30 anos, não tremeu e devolveu a vantagem às mulheres da casa. Até ao intervalo, continuou a dar boas indicações no que toca ao ataque ao espaço e no choque com as defesas adversárias.

A segunda parte foi mais aborrecida, com Portugal satisfeito com o resultado e Malta sem capacidade para inverter o rumo dos acontecimentos. Francisco Neto fez descansar Stephanie perto da hora de jogo, tal como Tatiana Pinto, fazendo entrar Jéssica Silva e Dolores. Entraria também Andreia Jacinto.

Jéssica Silva mexeu ligeiramente com a partida, querendo mostrar serviço. No entanto, as suas tentativas eram contrariadas pela defesa-central maltesa Lipman, a melhor da equipa insular. Na única vez em que escapou à marcação, Jéssica marcou o 3-1, com muitas culpas para a guarda-redes maltesa.

Com este resultado, Portugal fica com 16 pontos no Grupo B3, estando assegurada a presença nos play-offs de acesso à fase final do Europeu 2025, realizada na Suíça, desde o empate recente com a Bósnia-Herzegovina. Portugal tem apenas uma participação em fases finais, em 2022.