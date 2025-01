Algarve, Paços de Ferreira e Madeira vão receber os jogos em casa da Seleção Feminina na próxima edição da Liga das Nações, informou a Federação Portuguesa de Futebol.

No Grupo A3, que vai decorrer entre fevereiro e junho, Portugal vai defrontar Inglaterra, campeã europeia, Espanha, campeã mundial e detentora da Liga das Nações, e Bélgica.

A 21 de fevereiro, a equipa das quinas estreia-se na prova no Estádio Municipal de Portimão diante das inglesas. Segue-se, a 4 de abril, a Espanha no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, e, a fechar o grupo, a Bélgica no Estádio do Marítimo, no Funchal.

A Liga A é composta por quatro grupos de quatro equipas cada, que se defrontam em duas mãos, com os vencedores de cada grupo a avançarem para a fase final.

Os primeiros classificados, além de seguirem em frente na prova, vão manter-se na Liga A para a qualificação europeia do Mundial feminino de 2027, a disputar no Brasil, tal como os segundos de cada grupo.

O quatro terceiros classificados defrontam os segundos classificados de cada grupo da Liga B. Os vencedores de cada eliminatória disputam a Liga A na qualificação europeia, enquanto as equipas derrotadas irão disputar a Liga B.

Os quartos classificados são despromovidos à Liga B.