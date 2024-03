Marie Alidou tem sido uma jogadoras em destaque no Benfica nesta temporada. A média canadiana leva 23 golos em jogos oficiais, oito deles na Liga dos Campeões, na qual é a segunda melhor marcadora.

É, por isso, também nela que reside a ambição da equipa comandada por Filipa Patão, que na próxima terça-feira, 19 de março, defronta no Estádio da Luz o poderoso Lyon numa presença inédita – para as encarnadas e para o futebol feminino português – nos quartos de final da Liga dos Campeões.

«Sabemos que o Lyon é uma equipa muito forte e que nesta prova jogamos contra as melhores equipas. Mas, como os resultados dos últimos jogos mostram, penso que temos agora uma ideia do que é preciso para bater essas grandes equipas. Se virem o resultado que conseguimos com o Barcelona – 4-4 – é um bom indicador para provar que não somos uma equipa pequena. O Benfica é um grande clube», avisou a jogadora canadiana de 28 anos a uma semana do importante jogo a contar para a 1.ª mão dos quartos de final da Champions.

Com oito títulos da Champions no palmarés – mais do que qualquer outra equipa – o Lyon é a segunda melhor equipa do ranking da UEFA, apenas atrás do Barça, a quem as águias bateram o pé no jogo em casa na fase de grupos da Liga dos Campeões. A média canadiana de 28 anos reconheceu que o conjunto francês é forte, mas vincou que o Benfica também já mostrou sê-lo e que os resultados recentes também devem deixar os adversários em estado de alerta. «Se consegues chegar a uma Liga dos Campeões, isso quer dizer que és uma das melhores equipas. Esse resultado [com o Barcelona] ajudou a pôr o Benfica no mapa. Agora estamos nos quartos de final e poderemos alcançar novamente resultados semelhantes contra as melhores equipas», rematou.

O Benfica-Lyon será transmitido na TVI e, em simultâneo, no Maisfutebol.