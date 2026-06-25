Futebol Feminino
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OFICIAL: Benfica confirma saída de Christy Ucheibe
Nigeriana termina contrato no final deste mês
Nigeriana termina contrato no final deste mês
O Benfica anunciou, esta quinta-feira, que Christy Ucheibe está de saída do clube.
A internacional nigeriana termina contrato a 30 de junho e, segundo so encarnados, «seguirá novo rumo na carreira profissional».
Ucheibe chegou a Portugal com 19 anos, em 2020, após uma experiência na Suécia.
Em seis épocas, a central totalizou 179 jogos e 11 golos. Além disso, conquistou seis campeonatos, duas Taças de Portugal, cinco Taças da Liga e duas Supertaças.
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