O Benfica anunciou, esta quinta-feira, que Christy Ucheibe está de saída do clube.

A internacional nigeriana termina contrato a 30 de junho e, segundo so encarnados, «seguirá novo rumo na carreira profissional».

Ucheibe chegou a Portugal com 19 anos, em 2020, após uma experiência na Suécia.

Em seis épocas, a central totalizou 179 jogos e 11 golos. Além disso, conquistou seis campeonatos, duas Taças de Portugal, cinco Taças da Liga e duas Supertaças.