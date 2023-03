Portugal empatou a dois golos com a Alemanha no Grupo 3 da Ronda de Elite de acesso ao Europeu feminino de sub-17 e não vai marcar presença na fase final.

Em jogo realizado na Cidade do Futebol, as comandadas de Marisa Gomes chegaram a estar a vencer por 2-0 (Neide Guedes (41m) e Mafalda Mariano (53m), mas Leonie Schetter (56m) e Marina Scholz (66m) anularam a vantagem lusa.

O jogo terminou com um empate a dois golos e Portugal, que precisava de vencer, termina o grupo com os mesmos 7 pontos do que a Alemanha mas uma diferença de golos menor, o que a tira do Europeu.