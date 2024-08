Apesar da dificuldade do rival que vai ter pela frente, o Benfica considera que «não há melhor maneira» de discutir títulos do que fazê-lo diante do Sporting. Tanto a treinadora Filipa Patão como Pauleta destacaram o espírito dos dérbis, isto na antevisão à final da Supertaça com a equipa leonina.

«Falo por mim e em nome de toda a equipa: adoramos jogar contra o Sporting, são jogos que nos dão muita motivação, gostamos disso e quem vive o futebol português consegue identificar isso. Para mim, não há melhor maneira de decidir um troféu do que contra o Sporting. Queremos que chegue o dia de amanhã [sexta-feira], que chegue o dia da final», disse Pauleta, em conferência de imprensa.

A capitã dos encarnados reconheceu, ainda, que «pode haver algum nervosismo antes, mas depois, na hora do jogo, esse nervosismo é sempre convertido em motivação».

Já a treinadora Filipa Patão deixou elogios às jogadoras que tem à disposição

«As vitórias trazem-nos isso: principalmente, responsabilidade e saber que, para se estar aqui, é preciso ser-se excelente e todas elas são excelentes. Costuma dizer-se que queremos que os jogadores personifiquem o que são os treinadores e eu, felizmente, tenho essa sorte. Tenho jogadoras à minha volta que personificam o que desejamos e o que desejamos é viver esses momentos», vincou.

Patão recordou o duelo da meia-final, frente ao Damaiense, que só ficou resolvido nos penáltis.

«Gosto de ver os dois lados e, dentro das dificuldades que atravessámos, fomos buscar o que nos caracteriza: quando toda a gente está à espera e pensa “é agora, é agora que o Benfica vai falhar”, o Benfica diz “não, estamos cá”», salientou.

Benfica e Sporting disputam a final da Supertaça na sexta-feira, a partir das 20h45, no Estádio do Restelo, em Lisboa.