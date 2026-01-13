Futebol feminino
Há 1h e 2min
Rute Costa rescinde com o Benfica, que empresta duas jogadoras
Guarda-redes internacional portuguesa estava no clube encarnado desde 2022/23
O Benfica comunicou ter chegado a acordo com Rute Costa para a rescisão do contrato que ligava a guarda-redes internacional portuguesa às campeãs nacionais.
A jogadora de 31 anos estava no clube desde a época 2022/23, mas só na primeira temporada foi presença assídua no onze. Em 2025/26 realizou apenas um jogo.
Rute Costa deixa o Benfica com oito troféus conquistados pela equipa: três campeonatos nacionais, três Taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.
O Benfica comunicou também nesta terça-feira os empréstimos de Salomé Prat e de Diana Costa até ao final da temporada. A jogadora francesa foi cedida às espanholas do Dux Logroño, da Liga espanhola, enquanto a jovem avançada portuguesa vai jogar no Racing Power, da Liga portuguesa.
