Sp. Braga vence islandesas no caminho para a Champions feminina
Minhotas vão agora defrontar o Brann
Minhotas vão agora defrontar o Brann
O Sporting de Braga deu um passo rumo à qualificação para a Liga dos Campeões feminina, esta quarta-feira, ao vencer as islandesas do Valur, por 3-1, em Milão.
As arsenalistas já venciam por 2-0 ao intervalo, com os golos de Gudrún Arnardóttir (6m) e Leah Lewis (39m). Na segunda parte, Jordyn Rhodes ainda reduziu, aos 72 minutos, antes de Zoï van de Ven fechar o marcador, de penálti (90+1m).
Tratou-se de um dos jogos das meias-finais do Grupo 3 da segunda ronda de qualificação, onde, além das minhotas, estavam o Inter, de Itália, o Brann, da Noruega e o Valur. Também nesta quarta-feira, o Brann derrotou o Inter (2-1) e vai, por isso, ser o adversário do Sp. Braga na final do mini-torneio, no sábado.
Caso vença as norueguesas, a equipa portuguesa avança para a ronda seguinte, onde encontrará os vencedores de três outros mini-torneios agora disputados, na segunda ronda, e ainda Sporting, Real Madrid, Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt, Paris FC e Hacken.