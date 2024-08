Na antevisão ao dérbi com o Benfica, a treinadora do Sporting, Mariana Cabral considerou que «é uma falta de respeito» que a final da Supertaça feminina seja disputada à mesma hora do jogo da equipa masculina dos leões.

«Haver esses dois jogos ao mesmo tempo é uma enorme falta de respeito por todas as jogadoras do Sporting, do Benfica e por todas as pessoas que trabalham no futebol feminino. Não faz qualquer sentido o que vai acontecer», disse a treinadora, na conferência de imprensa de antevisão à partida.

Sporting e Benfica vão disputar a Supertaça feminina esta sexta-feira, no Restelo, a partir das 20h45, mas, meia-hora antes, arranca o Farense-Sporting, no Algarve, correspondente à terceira jornada da Liga.

Além desta sobreposição de jogos, Mariana Cabral criticou o estado do relvado do Restelo.

«Infelizmente não pudemos treinar no estádio. Não nos deixaram, porque a relva não está boa. Não há problema… Seja onde for, como for, a que horas for, em que dia for, lá estaremos e vamos tentar fazer o melhor para trazer mais um troféu para o Sporting», frisou.

Já a guarda-redes Hannah Seabert, assumiu que a equipa quer «marcar uma posição» e arrancar a época com a conquista de um troféu.

«No Sporting há sempre a expectativa de ganhar troféus e amanhã [sexta-feira] não é diferente. Queremos começar bem a época e dar uma alegria aos adeptos. Estivemos muito perto na época passada e não conseguimos, mas agora é um novo começo e estamos entusiasmadas por voltar a ter essa oportunidade», disse a atleta norte-americana.

Refira-se que o Sporting vai em busca da terceira Supertaça, enquanto o Benfica, detentor do troféu, soma três títulos.