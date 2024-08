Graças a uma reviravolta conseguida na reta final, o Sporting venceu o dérbi com o Benfica (2-1) e conquistou a Supertaça feminina, no Estádio do Restelo.

As leoas chegam ao terceiro título na prova e igualam o número de troféus das encarnadas, cuja hegemonia é quebrada, após a conquista de todas as competição na época passada.

FILME DO JOGO

O Sporting começou a jogar a favor do vento e esteve por cima do jogo durante quase toda a primeira parte, embora sem criar muito perigo junto da baliza de Rute Costa. As leoas tentavam explorar a profundidade com a rapidez de Diana Silva e Brittany Raphino, contudo, sem muito acerto no meio-campo adversário.

Já o Benfica, na primeira vez que conseguiu chegar junto da área do Sporting, abriu o marcador. Após uma recuperação de bola, Christy Ucheibe fez o passe longo para o corredor direito e Cristina Martín-Prieto, ao entrar na área, rematou cruzado para golo, ainda antes da meia-hora.

Se, na segunda parte, era esperada uma reação do Sporting, aconteceu o contrário. A equipa de Mariana Cabral teve muitas dificuldades após o intervalo, enquanto o Benfica pressionou em zonas adiantas, recuperou várias bolas junto à área leonina e criou diversas oportunidades.

Contudo, as alterações da técnica do Sporting mudaram o rumo do jogo e as leoas começaram a equilibrar nos últimos vinte minutos. A cerca de um quarto de hora do apito final, as vice-campeãs nacionais chegaram mesmo ao empate.

Num lance semelhante ao que deu o golo do Benfica, Telma Encarnação apareceu na direita, ganhou na velocidade a Laís Araújo e rematou cruzado para a igualdade.

O Benfica reagiu e ameaçou o empate pouco depois, com vários pontapés de canto perigosos, mas foi o Sporting quem voltou a marcar. A cinco minutos dos 90, Telma Encarnação voltou a causar estragos. A antiga jogadora do Marítimo entrou na área, levantou a cabeça e cruzou atrasado para a entrada de Cláudia Neto, que rematou em esforço na zona de penálti para consumar a reviravolta.

Na parte final do encontro, houve mais coração do que cabeça e, apesar do longo período de compensação, o Sporting conseguiu resistir, enquanto o Benfica não materializou a presença no setor ofensivo em golos.