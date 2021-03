A equipa feminina do Sporting foi ao Seixal vencer o Benfica por 1-0 na sétima jornada da fase de apuramento de campeão do campeonato nacional.

Carolina Mendes, aos 6 minutos, foi a autora do úico golo do jogo, que permitiu à equipa leonina assumir o primeiro lugar com 16 pontos, mais um do que o Benfica.

O resumo do jogo: