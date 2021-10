A UEFA, a Associação Europeia de Clubes (ECA) e dez ligas de futebol feminino emitiram esta segunda-feira um comunicado conjunto a criticar a ideia da FIFA de organizar Mundiais de futebol, masculino e feminino, a cada dois anos.

Na nota divulgada, as organizações mostram-se preocupadas com o impacto negativo que esta medida possa ter no desenvolvimento do futebol feminino.

«Para ser claro, não se trata, de forma alguma, da Europa a defender a sua posição, nem de uma questão de seleção de futebol contra clubes. As nossas preocupações focam-se no nosso desejo de um desenvolvimento global equilibrado e inclusivo que dê às mulheres e jovens as melhores condições para jogar o jogo mais amado em todos os níveis e em todas as sociedades», lê-se.

O comunicado elenca várias possíveis consequências que esta ideia da FIFA possa originar, entre as quais um maior «congestionamento dos calendários masculinos e femininos» e um entrave à «visibilidade e crescimento das competições femininas juvenis de clubes e seleções nacionais e dos campeonatos domésticos em todo o mundo».

Além da UEFA e da Associação Europeia de Clubes, assinam este comunicado os campeonatos femininos de Dinamarca, Alemanha, Finlândia, Itália, Países Baixos, Roménia, Suécia, Suíça e Inglaterra, tanto a Superliga como o Championship.