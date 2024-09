A treinadora da equipa feminina do Benfica, Filipa Patão, apontou este domingo a dar uma resposta no duelo do campeonato com o Sporting, na segunda-feira, na sequência da eliminação na Liga dos Campeões a meio da semana.

«Temos ainda muitos objetivos por concretizar e queremos dar uma resposta já na segunda-feira. Não é um jogo decisivo, mas é importante, e nós vamos abordá-lo como tal, queremos ganhá-lo e já estamos a trabalhar para isso», afirmou Filipa Patão, em conferência de imprensa, no Seixal, sem «esconder» que a eliminação na Champions, ante o Hammarby, «dói» e «é difícil para todos», mas que há que reagir a esse momento.

«Se não o quiséssemos, era porque não tínhamos a personalidade certa para estar aqui. Queremos muito ganhar, dar essa resposta», vincou a treinadora do Benfica, equipa que vai ter pela frente um Sporting que também ficou pelo caminho na segunda ronda de apuramento para a fase de grupos da Champions, ante o Real Madrid. Apesar disso, Filipa Patão espera «um Sporting motivado para jogar com o Benfica e vencer o jogo».

«Estamos à espera de um Sporting consistente, que nos vai querer criar problemas, explorar o ataque à profundidade, com um futebol mais direto do que o costume. Um Sporting cínico, nesse sentido, a querer aproveitar a nossa desorganização. Estamos preparadas, vai ser um grande jogo, mas vamos querer ganhar», referiu, acreditando que vai ser um jogo «importante, mas não decisivo».

«Um jogo não vai ditar nada, vários jogos vão ditar muito. Estes confrontos diretos são sempre importantes, não vamos negar, mas, mais do que os confrontos diretos, [ndr: o importante] é a consistência ao longo da época. Foi isso que nos fez ganhar ao longo dos anos e vamos ter de continuar a ter essa consistência», apontou.

Pauleta: «É um jogo importante, mas há um ano inteiro pela frente»

A capitã de equipa do Benfica, Pauleta, também lançou o dérbi, dizendo que as jogadoras já estão «focadas no campeonato e em mostrar o valor da equipa», mas que o jogo com o Sporting «não vai ditar o resultado do campeonato».

«É um jogo importante, são equipas que vão lutar pela primeira posição, mas há um ano inteiro pela frente. Se ganharmos na segunda-feira e perdermos os quatro jogos a seguir, não serve de nada», disse Pauleta.

O Sporting-Benfica está marcado para as 19h45 de segunda-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Sandra Bastos arbitra o dérbi

Na classificação, o Benfica está no 2.º lugar, com nove pontos, os mesmos do Sp. Braga, que lidera devido à diferença de golos. O Sporting é 3.º classificado, com seis pontos, mas menos um jogo disputado.