Filipa Patão, treinadora do Benfica, em declarações após a vitória do Benfica sobre o Hammarby (1-2), na 1.ª mão da segunda ronda de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, em Estocolmo:

«Por algum motivo esta equipa terminou no primeiro lugar [do campeonato sueco de 2023], apesar de neste campeonato [de 2024] estar em segundo. Em casa, é muito consistente, muito física, mas, ao mesmo tempo, com jogadoras muito técnicas para conseguir encontrar espaços.

É uma equipa muito intensa, muito agressiva e, ainda por cima, a valorizar-se aqui no seu estádio, com um ambiente incrível para se jogar futebol e sempre muito difícil para quem visita.

As nossas jogadoras foram irrepreensíveis no papel que tiveram de fazer neste jogo.

Começámos mal, bastante nervosas, talvez pelo ambiente e entrada forte do adversário. Depois do golo, reagimos muito bem, começámos a subir linhas, a pressionar, a querer ter bola e a mandar no jogo.

Depois, fizemos o golo do empate, conseguimos controlar melhor o jogo, fomos para o intervalo e retificámos algumas coisas. Na segunda parte, entrámos muito bem e conseguimos fazer o segundo golo.

Tivemos mais duas ocasiões para marcar e, depois, foi um bocadinho mais complicado. Notámos uma quebra na equipa.

O que interessava era virmos aqui e fazer um bom resultado. Foi uma vitória muito importante.»