A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta sexta-feira o lançamento da plataforma «Vem Jogar», com o objetivo de captar praticantes no futebol feminino, partilhando informações sobre a oferta disponibilizada pelos clubes portugueses.

«O projeto Vem Jogar insere-se no âmbito do plano estratégico futebol 2030, ao abrigo do qual queremos atingir as 75.000 praticantes, nas modalidades de futebol, futsal e futebol de praia, e que todos os clubes tenham a vertente feminina», explicou Mónica Jorge, diretora da FPF, em declarações à agência Lusa.

De acordo com a dirigente, o número de praticantes ronda atualmente as 11 mil, admitindo ainda que os bons resultados das seleções de futsal e futebol «têm dado maior visibilidade» à vertente feminina.

A plataforma, que resulta de um trabalho da FPF, das associações distritais e dos clubes, disponibiliza dados sobre os clubes que têm atividade feminina, os escalões disponíveis e informações relativas ao local e o horário dos treinos.

O projeto «Vem Jogar» é uma evolução do programa «Responde em Campo», que tinha o mesmo objetivo, mas sem as componentes tecnológicas que o atual oferece.