Em antevisão ao duelo com a Espanha, o selecionador Francisco Neto defendeu que o segredo da seleção portuguesa feminina passará pela «capacidade de ter bola e tomar boas decisões», na terceira jornada do Grupo A3 da Liga das Nações.

«O segredo é conseguir ser capaz de ter bola em alguns momentos do jogo, criar problemas à Espanha em alguns momentos e tomar boas decisões, porque não podemos defender o tempo todo», disse Francisco Neto, na sexta-feira, em Paços de Ferreira.

Frente às campeãs em título e do mundo, o selecionador português apelou a um combinado luso «super organizado e muito coletivo».

«O espírito de entreajuda é essencial, e temos de ser cada vez mais competitivos. Só com essa entreajuda, vontade, querer e acreditar, poderemos compensar alguns erros que acabaremos por cometer. Mas nunca podemos perder a nossa identidade», referiu.

Francisco Neto assegurou ainda que as ausências de Jéssica Silva, Kika Nazareth e Lúcia Alves «nunca servirão de desculpa». «O foco é potenciar as 25 que estão disponíveis, para o padrão de problemas que a Espanha nos irá colocar», acrescentou o selecionador, que se fez acompanhar na conferência da capitã Ana Borges.

A internacional do Sporting assegurou que «todos sabem perfeitamente do poderio da Espanha». «Queremos estar entre as melhores e jogar entre as melhores. Sabemos que a Espanha é muito forte e tem muita bola, mas já demonstrámos que temos qualidade para provocar danos na Espanha. Temos as nossas armas e queremos conquistar pontos», referiu Ana Borges.

Na terceira jornada do Grupo A3, a equipa portuguesa recebe a Espanha em encontro marcado para sexta-feira, às 19h45, no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira. Quatro dias mais tarde, as duas seleções voltam a defrontar-se agora em Vigo, pelas 19h00 locais (18h00 em Lisboa).

Portugal lidera o Grupo A3 após duas jornadas, com os mesmos quatro pontos da Inglaterra. A campeã em título, Espanha, segue em terceiro, com três, enquanto a Bélgica ocupa o último lugar, ainda sem pontos.