Francisco Neto, treinador da seleção nacional feminina, afirmou que quer garantir o apuramento para a Liga A já na sexta-feira, diante da Bósnia-Herzegovina.

«Mesmo que já estivéssemos qualificados, não podemos relaxar. É uma pressão e uma responsabilidade muito grande, um gosto imenso representar o país. Não desperdiçar o nosso querer, motivação, caráter, tudo o que temos vindo a construir ao longo destes anos e que tanto nos custou atingir. A nossa mentalidade tem de ser sempre à procura dos três pontos», referiu, esta quinta-feira, em declarações transmitidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

As Navegadoras, líderes do Grupo 3, com 12 pontos, precisam de apenas um para terminarem na liderança. A Bósnia-Herzegovina, segundo lugar, tem seis, a Irlanda do Norte, terceira, tem quatro, e a Malta, última, tem apenas um. Na primeira jornada, Portugal venceu as bósnias por 3-0.

«Os três pontos são o que procuramos, se possível aliando a uma boa exibição, dominadora, à imagem do que temos vindo a fazer. Há que manter a mesma identidade e caráter, e ter a coragem dos últimos jogos. Será um desafio difícil, contra um adversário muito competitivo e temos de estar ao mais alto nível», destacou em dia de aniversário.

Também Dolores Silva deixou algumas palavras relativamente ao jogo e garantiu que o «objetivo é muito claro, que é subir à Liga A e apurar Portugal para o play-off de acesso ao Campeonato da Europa».

«Até podia ter começado mais cedo e com muito mais jogadoras. Temos atletas para isso. Estou feliz por ver as minhas colegas em grandes clubes e em grandes palcos. Nós, as mais velhas, também já tivemos a oportunidade de o fazer e é fantástico ver as mais novas a fazer esse caminho. É uma valorização e isso deixa-me muito contente enquanto capitã e como colega», rematou a capitã.

Portugal vai a Zenica, na sexta-feira, defrontar a Bósnia-Herzegovina, às 18h. O Europeu de 2025 realiza-se na Suíça, de 2 a 27 de julho.