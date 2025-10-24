Francisco Neto, treinador da Seleção portuguesa de futebol feminino, após a vitória histórica contra os EUA, por 2-1, em jogo particular:

Análise

«É uma noite que elas merecem, uma noite positiva acima de tudo pelo que produzimos, pelo que jogámos, num campo difícil, em condições difíceis [viagem apenas na véspera], mas também tínhamos dito que não era desculpa para nada.»

Duas estreias e um presente

«Estou feliz também porque estreámos mais duas internacionais e conseguimos dar minutos à Carolina Correia num palco único. Independentemente do resultado, a exibição e a forma como jogámos é que me deixa muito satisfeito, seja onde for ou contra quem for. Conseguimos ser Portugal, que é aquilo que nós queremos.»

Uma Seleção «competente»

«O que fica é a nossa capacidade para manter a bola sob pressão, a nossa capacidade de reconhecer a jogadora livre e criar muitas dificuldades ao adversário. Fomos melhores na primeira parte. A segunda parte foi mais batida, estávamos um bocadinho cansados, em Portugal é muito tarde, tivemos pouco tempo de adaptação.»

«Fomos coletivos. Sabemos que temos de sofrer contra estas equipas. Fizemos dois golos de bola parada, pelo que também fico muito feliz pela minha equipa técnica, que tanto trabalha nessa área. Fomos competentes, o que me deixa feliz.»

O regresso às vitórias

«Dentro dos maus resultados [dos últimos tempos] também tínhamos coisas boas e por isso é que eu digo que não se pode olhar só para os resultados. Quando se ganha não está tudo bem e quando se perde também não está tudo errado.»

«Acreditamos no nosso processo, mas também sei que temos de ser mais consistentes neste tipo de exibições, não podemos só fazer isto de vez em quando, temos de dar continuidade. Isto faz-nos acreditar que podemos estar nos grandes palcos».