Andreia Jacinto falou esta terça-feira do momento da Seleção Nacional feminina e reforçou o desejo das Navegadoras de subir à Liga A da Liga das Nações.

A média, 61 vezes internacional por Portugal, referiu que a fase da época não é a melhor em termos físicos, mas que o foco está todo nos dois jogos da Seleção.

«É verdade que esta é uma data complicada porque já estamos todas no final da nossa época de clubes, mas tendo um objetivo pela frente, que é assegurar o primeiro lugar neste grupo, obviamente estamos todas concentradas e a preparar da melhor forma estes dois jogos», afirmou Andreia Jacinto.

«É normal que estejamos em celebração também, por exemplo a Kika que acabou de ganhar a Champions, mas a subida à Liga A é um objetivo e obviamente que a partir do momento que aqui entramos só pensamos em trabalhar. As celebrações já ficaram em casa», acrescentou.

A média, que está em fim de contrato com a Real Sociedad, não revelou o rumo que vai tomar na sua carreira, afirmando que só vai revelar o próximo destino depois do estágio da Seleção Nacional. A jogadora, de 23 anos, tem sido associada ao Real Madrid.

«O meu objetivo é sempre continuar a evoluir a nível individual e depois ajudar a minha próxima equipa ao máximo. Qual será, é algo que ainda não é o momento de dizer, mas a única coisa que posso dizer é que o meu futuro já está definido. Presumo que depois do estágio da Seleção, durante o mês de junho, talvez princípios de julho, já se poderá saber», revelou.

Portugal tem encontro marcado com Letónia (5 de junho) e Finlândia (9 de junho), duas jornadas que fecham as contas do grupo 3 da Liga B da Liga das Nações.