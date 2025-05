A guarda-redes Mary Earps abdicou de continuar a representar a seleção inglesa. A decisão tem efeitos imediatos e foi conhecida a poucos dias do encontro entre Inglaterra e Portugal, referente à Liga das Nações, para o qual estava convocada. A atleta falhará, igualmente, a fase final do Campeonato da Europa, no próximo verão.

Numa publicação nas redes sociais, a guardiã do PSG partilhou: «No fim, tudo o que fica é quem és, o teu caráter. Sei que esta decisão não fará sentido a muitos dos que a lerem, mas posso garantir que não a tomaria sem ter a certeza de que é a decisão certa, por muito que doa».

«Esta é uma nova fase para a seleção inglesa e estou ansiosa por vê-la jogar este verão (na fase final do Europeu). Para ser sincera, não voltar a jogar pela seleção assusta-me um pouco, mas estou determinada em focar-me no meu clube. Ainda há muito por fazer e continuo a ter a força para perseguir grandes feitos», acrescentou.

Aos 32 anos, Mary Earps despede-se da seleção com 53 internacionalizações, num trajeto que teve como ponto alto a conquista do Europeu em 2022.

Curiosamente, o último jogo da guarda-redes por Inglaterra foi contra Portugal, no empate (1-1), em Portimão, para o Grupo A3 da Liga das Nações. As duas seleções voltam a defrontar-se na próxima sexta-feira (19:45), em Wembley.