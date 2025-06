Jéssica Silva confessou que Filipa Patão foi «um problema» na sua vida e a treinadora com quem se deu pior ao longo da carreira. A internacional portuguesa, que está de saída das norte-americanas do Gotham FC, acrescentou ainda que não se vê a terminar a carreira em Portugal.

Numa aparição no programa «A quarta da manhã», da rádio Renascença, a futebolista, de 30 anos, foi perentória quanto ao impacto dos anos em que teve Filipa Patão como treinadora, no Benfica.

«Não sei se foi a pior treinadora, até porque não estamos aqui a discutir qualidades, mas sem dúvida que foi, entre aspas, um problema na minha vida. A que me dei pior? Sim, claramente. Tinha um treinador, o João Marques, que era “durinho”, mas somos amigos. Com a mister Patão não ficou uma amizade, levei algumas “patadas”», revelou a atacante.

Sobre o futuro, diz apenas querer «estar tranquila, jogar à bola e estar feliz».

«Voltar a Portugal? Não acho que vá terminar a carreira em Portugal. Acabar no Sporting? Não, e o Sporting, com todo o respeito, também não quer nada com isto. Às vezes tenho pena do fenómeno que está a acontecer em Portugal, porque não pode ser só um a investir. Gostava que houvesse mais atenção» para o futebol feminino, concluiu Jéssica Silva.

A internacional portuguesa representa o Gotham FC desde o ano passado, mas já revelou que vai deixar o clube de Nova Jérsia no final deste mês.

Já Filipa Patão despediu-se, recentemente, do Benfica, que conduziu à conquista de cinco campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, duas Supertaças e cinco Taças da Liga. A treinadora vai mudar-se para as norte-americanas do Boston Legacy.