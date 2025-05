O alemão Marwin Bolz sucede a Miguel Santos no comando técnico da equipa feminina de futebol do Sp. Braga. O jovem treinador, de 27 anos, deixa o Hamburgo e assina até 2027 pelo clube minhoto.

«Queremos estar sempre no topo. Essa é a forma como eu interpreto o futebol e quero implementá-la aqui», referiu Bolz, em declarações aos canais oficiais do Sp. Braga.

«Sou um defensor do trabalho detalhado. Para mim, vai ser importante que as jogadoras tenham uma visão clara do nosso estilo de jogo. Queremos ser uma equipa mais vertical, mas também ter controlo e domínio de jogo. Gosto quando somos uma equipa objetiva, que possa lutar em todos os duelos para ganhar a bola», explicou o técnico, que espera «dar ao clube, à equipa e às jogadoras a confiança necessária» para poder potenciar ao máximo o talento à sua disposição.

Terceiro classificado na última edição da Liga portuguesa feminina de futebol, o Sp. Braga vai disputar as eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões, na próxima época.