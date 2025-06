O Sporting confirmou a saída de mais quatro atletas da equipa feminina de futebol. Maria Ferreira, Vera Cid, Alícia Correia e Mariana Rosa deixam as leoas, juntando-se a Jacynta Gala, Diana Silva, Ana Borges e à guarda-redes Hannah Seabert, que regressou aos Estados Unidos da América para representar o Angel City United.

Obrigado por todo o esforço e dedicação com a camisola verde e branca 🦁



Para sempre Leoas 💚 #MadeInSporting pic.twitter.com/0F4zt3wYGX — Sporting CP Futebol Feminino (@FutFemSCP) June 4, 2025

Maria Ferreira esteve cedida às espanholas do Villarreal em 2024/2025, enquanto Vera Cid e Mariana Rosa representaram o Estoril, também por empréstimo do Sporting. Já Alícia Correia participou em 15 jogos pela equipa principal leonina, esta época.

O emblema de Alvalade terminou a última edição da Liga feminina na segunda posição, atrás do Benfica, e foi finalista derrotado na Taça da Liga. Em contrapartida, conquistou a terceira Supertaça do seu palmarés, no arranque da temporada.