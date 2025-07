Garantindo que as 23 futebolistas convocadas para o Europeu «estão todas aptas» para o jogo com a Itália, Kika Nazareth incluída, o selecionador nacional, Francisco Neto, diz que «está na hora de aparecer a melhor versão» das Navegadoras, que procurarão «honrar aquilo que era o Diogo (Jota) quando jogava pela Seleção».

Depois de ter sofrido uma derrota pesada na primeira jornada do Grupo B, frente à Espanha (5-0), Portugal quer «fazer as coisas bem e dar um passo em frente» no duelo com a Itália, que bateu a Bélgica, por 1-0, na ronda inaugural da prova.

«Acima de tudo, tem de ser a melhor versão individual de todas jogadoras e de Portugal. Essa é a ambição que trazemos dentro do grupo», sublinhou Francisco Neto, na antevisão ao jogo com a Seleção transalpina.

Ser «mais equilibradas e sólidas», em comparação com o primeiro jogo, é o desafio imposto às Navegadoras, que terão pela frente «jogadoras tecnicamente evoluídas e com muita experiência».

O onze de Portugal deve registar alterações, comparativamente com o que iniciou o encontro com a Espanha. «Houve pouco tempo de recuperação entre os dois jogos. Também passámos muito tempo a defender (frente à Espanha), há mais fadiga e é normal que haja algumas alterações», notou o selecionador luso.

Pode Kika Nazareth, que não joga desde março, quando se lesionou com gravidade ao serviço do Barcelona, entrar nessa rotação? «Há a possibilidade. Se me perguntar se está apta para jogar 90 minutos, depende do jogo. Estão todas aptas. Depois há o lado estratégico. Os jogos não se ganham nos primeiros 15 minutos, mas podem perder-se nos primeiros 15 minutos e temos sentido isso na pele. Queremos equilíbrio», explicou o treinador, à Sport TV.

Portugal e Itália medem forças esta segunda-feira (20:00), em Genebra, para a segunda ronda do Grupo B. O jogo será dirigido pela árbitra croata Ivana Martincic.